J’installe un gestionnaire de mots de passe Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mardi 24 février, 17h00 dans la limite des places disponibles

Les mots de passe ralentissent parfois notre assurance avec le numérique. Avec ProtonPass, un outil gratuit, il est possible de faciliter la gestion de ses mots de passe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-24T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-24T18:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

