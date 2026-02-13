J’installe un gestionnaire de mots de passe, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

J’installe un gestionnaire de mots de passe Mardi 24 février, 17h00 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Début : 2026-02-24T17:00:00+01:00 – 2026-02-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T17:00:00+01:00 – 2026-02-24T18:00:00+01:00

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 41 »}]

Les mots de passe ralentissent parfois notre assurance avec le numérique. Avec ProtonPass, un outil gratuit, il est possible de faciliter la gestion de ses mots de passe. atelier numérique adultes