J’installe un gestionnaire de mots de passe, Bibliothèque Triangle, Rennes

J’installe un gestionnaire de mots de passe Mercredi 18 février, 17h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes

Les mots de passe ralentissent parfois notre assurance avec le numérique. Avec ProtonPass, un outil gratuit, il est possible de faciliter la gestion de ses mots de passe. atelier numérique adultes