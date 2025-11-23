Jipé CCM Jean Gagnant Limoges

Jipé

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Auteur compositeur interprète.

Inspiré de toutes parts et à l’écoute de tout ce qui compose le monde musical d’hier et d’aujourd’hui, sa musique est un regard sur la vie et la société qui l’entoure.

Ses textes issus de ses propres expériences sont ceux d’un homme qui accepte la maturité avec optimisme. Beaucoup de second degré et d’autodérision sur sa vie de musicien passionné !

Le spectacle Accordion Man est un homme libre est à voir ! Une fois rentré dans son univers Jipé vous emmène dans un monde fait de sincérité proche de la nature et de toutes ces rencontres qui font la vie de tous les jours. Une musique entre tradition et modernité tintée de sons électro et acoustiques sur des rythmes qui ne vous laisseront pas indifférents. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

