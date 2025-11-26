JIRIA – Journées Internationales de Recherche sur l’Intelligence Artificielle (26-27 novembre 2025, Paris-Cachan) 57 avenue du président wilson 94230 cachan Cachan

JIRIA – Journées Internationales de Recherche sur l’Intelligence Artificielle (26-27 novembre 2025, Paris-Cachan) 26 et 27 novembre 57 avenue du président wilson 94230 cachan Val-de-Marne

Contacter le service relations entreprises (voir email)

Début : 2025-11-26T09:00:00 – 2025-11-26T18:00:00

Fin : 2025-11-27T09:00:00 – 2025-11-27T18:00:00

Organisées par Excelia Business School, la cinquième édition des JIRIA rassemblent chercheurs, consultants et responsables d’entreprise autour des enjeux stratégiques de l’IA : souveraineté numérique, cybersécurité, protection des données et impacts économiques. Cet événement constitue une opportunité unique pour les entreprises de comprendre les évolutions en cours, d’anticiper les risques et de développer des pratiques responsables dans l’usage de l’IA

Un événement soutenu par Oser l’IA

JIRIA – Journées Internationales de Recherche sur l’Intelligence Artificielle IA Souverainté

Excelia