J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu Écuries de Baroja Salle Babieca Anglet

J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco

J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu Écuries de Baroja Salle Babieca Anglet samedi 6 décembre 2025.

J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu

Écuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Un tourbillon de flocons autour des maisons et des pavés.
J’ai levé la tête, ouvert la bouche et un flocon est tombé sur ma langue. Puis un autre. Et encore un ! Ils ont fondu et sont descendus en moi. Complètement ivre d’hiver, j’ai entendu une histoire ! Là, de l’intérieur, plantée au milieu du trottoir.

Marion Lo Monaco, comédienne-conteuse, propose un théâtre populaire et poétique en racontant des histoires qui parlent à toutes et tous…

Tout public à partir de 6 ans.   .

Écuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55 

English : J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu

German : J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu

Italiano :

Espanol : J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu

L’événement J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu Anglet a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Anglet