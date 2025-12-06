J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu Écuries de Baroja Salle Babieca Anglet

J’ivre d’hiver par Marion Lo Monaco, Cie Laluberlu

Écuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Un tourbillon de flocons autour des maisons et des pavés.

J’ai levé la tête, ouvert la bouche et un flocon est tombé sur ma langue. Puis un autre. Et encore un ! Ils ont fondu et sont descendus en moi. Complètement ivre d’hiver, j’ai entendu une histoire ! Là, de l’intérieur, plantée au milieu du trottoir.

Marion Lo Monaco, comédienne-conteuse, propose un théâtre populaire et poétique en racontant des histoires qui parlent à toutes et tous…

Tout public à partir de 6 ans. .

