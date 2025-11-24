J’ivre d’hiver Rue du Château Pau

J’ivre d’hiver

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

2026-01-02

Dans le cadre du programme Contes et Histoires proposé par le Centre des monuments nationaux, l’invitation à un voyage enneigé en famille avec Marion Lo Monaco.

Un tourbillon de flocons autour des maisons et des pavés. J’ai levé la tête, ouvert la bouche et un flocon est tombé sur ma langue. Puis un autre. Et encore un ! Ils ont fondu et sont descendus en moi. Complètement ivre d’hiver, j’ai entendu une histoire ! Là, de l’intérieur, plantée au milieu du trottoir.

Contes à partir de 7 ans .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

