JJ chante Renaud Saint-Pey-de-Castets
JJ chante Renaud Saint-Pey-de-Castets samedi 11 avril 2026.
JJ chante Renaud
Place de la Mairie Saint-Pey-de-Castets Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
JJ chante Renaud, organisé par la roue des Moulins
Entrée 13€, places limitées
Inscriptions au 06.88.43.77.45 ou 06.21.33.45.34 .
Place de la Mairie Saint-Pey-de-Castets 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 33 45 34
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English : JJ chante Renaud
L’événement JJ chante Renaud Saint-Pey-de-Castets a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Castillon-Pujols