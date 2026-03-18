JJ chante Renaud

Place de la Mairie Saint-Pey-de-Castets Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

JJ chante Renaud, organisé par la roue des Moulins

Entrée 13€, places limitées

Inscriptions au 06.88.43.77.45 ou 06.21.33.45.34 .

Place de la Mairie Saint-Pey-de-Castets 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 33 45 34

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English : JJ chante Renaud

L’événement JJ chante Renaud Saint-Pey-de-Castets a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Castillon-Pujols