J’me bouge pour Octobre Rose Évron

J’me bouge pour Octobre Rose Évron dimanche 19 octobre 2025.

J’me bouge pour Octobre Rose

Zone verte Évron Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez bouger pour Octobre Rose à Evron le dimanche 19 octobre

3ème édition de J’me bouge pour Octobre Rose organisée par le Jogging des Coëvrons le dimanche 19 octobre de 8h30 à 12h dans la zone verte à Evron.

Déroulé de la matinée

Remise du lot de 8H30 à 9H30

Echauffement en musique à 9H30

Lancement de la marche et de la course à 10H00 pour un ou plusieurs tours du circuit selon vos envies.

Nouveau parcours

Animations et Stands tout au long de la matinée. Buvette sur place et food truck.

Les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer du sein et les ateliers de Myriam.

Inscriptions en ligne sur Hello asso .

Zone verte Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 86 17 08 llechat@wanadoo.fr

English :

Get active for Pink October in Evron on Sunday, October 19

German :

Bewegen Sie sich für den Rosa Oktober in Evron am Sonntag, den 19. Oktober

Italiano :

Attivatevi per l’Ottobre Rosa a Evron domenica 19 ottobre

Espanol :

Actívate por el Octubre Rosa en Evron el domingo 19 de octubre

L’événement J’me bouge pour Octobre Rose Évron a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons