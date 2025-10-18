JNA à l’ENSA-La Réunion ! Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion Le Port

JNA à l’ENSA-La Réunion ! Samedi 18 octobre, 09h30 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion

L’ENSA-La Réunion / Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion a le plaisir de vous accueillir à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture :

Le samedi 18 octobre de 9H30 à 16H30

A l’école (Angle des rues du 20 décembre 1848 et de Cherbourg, Le Port 97420) et à la médiathèque Benoîte Boulard (100 av du 20 décembre 1848 97420 Le Port)

Au programme :

Atelier créatifs pour marmailles et ados :

10H-12H

A l’école

Atelier construction de maquettes 6-12 ans

Atelier dessin « Ma cour rêvée » autour du projet de la nouvelle école Ariste Bolon 6-12 ans

A la médiathèque Benoîte Boulard

Atelier « Le Port et son patrimoine/Nout patrimoine portois » 12 ans+

13H30-15H30

A l’école

Atelier construction en bambou (12-16 ans)

Atelier peinture « Mur d’idées et d’architectes » autour du projet de la nouvelle école Ariste Bolon

A la médiathèque Benoîte Boulard

Atelier « Découvrir l’architecture du monde/Zistwar Bati » tout public

Visite guidée de l’école par des étudiants

️ Exposition des travaux d’étudiants diplômés

Le thème de cette année est ‘l’architecture du quotidien’ : une occasion idéale de découvrir l’architecture en famille et de façon ludique !

‼️ Places limitées – Réservation fortement conseillée au 02 62 45 71 73 ‼️

En partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion/Ministère de la Culture et la Ville du Port

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion 974 Le Port Le Port 97420 La Réunion 02 62 45 71 70

©ENSA-La Réunion