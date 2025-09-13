JNA Atelier-Galerie sculpteur ciseleur Mapie Belgary Cérences

JNA Atelier-Galerie sculpteur ciseleur Mapie Belgary Cérences samedi 13 septembre 2025.

JNA Atelier-Galerie sculpteur ciseleur Mapie Belgary

2 Rue des Douves Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, j’ouvre mon atelier/galerie. Je ferai des démonstrations de ciselure et j’expliquerai mon métier rare qui permet de dessiner sur une feuille de métal.

Ces oeuvres en volume sont transmutées en d’autres matériaux comme la poudre de marbre, le papier en relief dit Aquagravure.

Horaires de 14h à 18h .

2 Rue des Douves Cérences 50510 Manche Normandie +33 6 84 31 80 29 mapiebelgary@orange.fr

English : JNA Atelier-Galerie sculpteur ciseleur Mapie Belgary

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JNA Atelier-Galerie sculpteur ciseleur Mapie Belgary Cérences a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Granville Terre et Mer