JNA Bernard Marie Collet Atelier Bernard Marie Collet Plougasnou

JNA Bernard Marie Collet Atelier Bernard Marie Collet Plougasnou samedi 13 septembre 2025.

JNA Bernard Marie Collet

Atelier Bernard Marie Collet 12 Rue de Mezmorvan Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, Bernard Marie Collet ouvre son atelier breton à Plougasnou. Les JNA et une fête de l’art dans toute la France le week-end des 13 et 14 septembre. venez rencontrer les artistes ! .

Atelier Bernard Marie Collet 12 Rue de Mezmorvan Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 87 90 36 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JNA Bernard Marie Collet Plougasnou a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BAIE DE MORLAIX