JNA Journée Nationale des Artistes Lantriac

JNA Journée Nationale des Artistes Lantriac samedi 13 septembre 2025.

JNA Journée Nationale des Artistes

Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

. Un week-end pour célébrer la créativité locale !

La Communauté de communes Mézenc Loire Meygal a le plaisir de soutenir la 1ʳᵉ édition des Journées Nationales des Artistes sur notre territoire

Entrée libre ouvert à toutes et à tous

.

Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

. A weekend to celebrate local creativity!

The Communauté de communes Mézenc Loire Meygal is delighted to support the 1?? edition of the Journées Nationales des Artistes on our territory

Free admission ? open to all

German :

. Ein Wochenende, um die lokale Kreativität zu feiern!

Die Communauté de communes Mézenc Loire Meygal freut sich, die 1. Ausgabe der Nationalen Künstlertage in unserem Gebiet zu unterstützen

Freier Eintritt ? offen für alle

Italiano :

. Un fine settimana per celebrare la creatività locale!

La Comunità dei Comuni Mézenc Loire Meygal è lieta di sostenere la prima edizione delle Journées Nationales des Artistes nella nostra regione

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti

Espanol :

. ¡Un fin de semana para celebrar la creatividad local!

La Mancomunidad de Municipios de Mézenc Loire Meygal se complace en apoyar la primera edición de las Journées Nationales des Artistes en nuestra región

Entrada libre y gratuita

L’événement JNA Journée Nationale des Artistes Lantriac a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal