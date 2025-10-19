JNA Visite de l’hôtel de Lespinay de Beaumont Fontenay-le-Comte

JNA Visite de l’hôtel de Lespinay de Beaumont

1 Impasse Mouillebert Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-19

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

Merci de vous présenter avec votre billet sur le lieu de rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite.

Animaux non admis.

Tout public

Sur réservation.

A la lumière d’exemple fontenaisiens, parcourons l’histoire de l’habitat urbain du moyen âge au XXe siècle. Les maisons polyvalentes médiévales nous renseignent à la fois sur la vie des commerçants et artisans en ville, ainsi que sur les méthodes de constructions et l’urbanisme de l’époque. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les plus fortunés font ériger des hôtels particuliers et des immeubles de rapport, en pierre. La forme de la ville est métamorphosée et bientôt les enceintes sont rasées au profit de l’étalement urbain. Dans les siècles suivants, parallèlement à l’essor industriel, des cités ouvrières s’établissent en marge des centres anciens. Huit siècles qui ont façonné un paysage protéiforme caractéristique de nombreuses villes françaises. .

1 Impasse Mouillebert Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

As part of the Journées Nationales de l’Architecture festival

German :

Im Rahmen der Nationalen Architekturtage

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Nazionali di Architettura (Journées Nationales de l’Architecture)

Espanol :

En el marco de las Journées Nationales de l’Architecture (Jornadas Nacionales de Arquitectura)

