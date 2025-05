JNAgri 2025 | Visite-dégustation à la Noyeraie des Borderies – La Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André, 7 juin 2025 10:00, Louzac-Saint-André.

Charente

JNAgri 2025 | Visite-dégustation à la Noyeraie des Borderies La Noyeraie des Borderies Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 17:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Pour fêter la 5ème édition des Journées Nationales de l’Agriculture 2025 qui auront lieu en juin, la Noyeraie des Borderies

organise un événement à ne pas manquer !

.

La Noyeraie des Borderies Chez Devaud

Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

English :

To celebrate the 5th edition of the Journées Nationales de l’Agriculture 2025 in June, the Noyeraie des Borderies

is organizing an event not to be missed!

German :

Zur Feier der 5. Nationalen Tage der Landwirtschaft 2025, die im Juni stattfinden werden, veranstaltet die Noyeraie des Borderies

eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Per celebrare la 5° edizione delle Journées Nationales de l’Agriculture 2025 a giugno, la Noyeraie des Borderies

organizza un evento da non perdere!

Espanol :

Para celebrar la 5ª edición de las Jornadas Nacionales de la Agricultura 2025 en junio, la Noyeraie des Borderies

organiza un evento que no se puede perder

L’événement JNAgri 2025 | Visite-dégustation à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2025-05-21 par Destination Cognac