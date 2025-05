JNAGRI RANDONNÉE SUR LES CRÊTES DE LA FERME DE POUZES – Pézènes-les-Mines, 9 juin 2025 07:00, Pézènes-les-Mines.

Hérault

JNAGRI RANDONNÉE SUR LES CRÊTES DE LA FERME DE POUZES Domaine de Pouzes Pézènes-les-Mines Hérault

Début : 2025-06-09

fin : 2025-06-09

2025-06-09

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, venez découvrir notre ferme familiale spécialisée en plantes aromatiques et médicinales (PPAM), à travers une randonnée forestière unique.

Le parcours > Nous vous invitons à une randonnée odorante d’1h30 (avec dénivelé), au cœur d’un vallon sauvage entouré de 170 hectares de forêt méditerranéenne de type cévenol. Vous cheminerez d’abord sur les crêtes du domaine de Pouzes (450 m d’altitude), à travers un maquis et une garrigue en fleur, puis le long de nos champs de plantes en pleine floraison, cultivées en agroécologie.

Une biodiversité préservée > Tout au long de la balade, vous serez à l’écoute d’une biodiversité locale protégée notre domaine est un refuge pour les chauves-souris et fait partie du programme « Des Terres & des Ailes » de la LPO.

Notre ferme > Nous cultivons une vingtaine de variétés de plantes aromatiques et médicinales certifiées Agriculture Biologique, sur 5 hectares. En fin de parcours, vous visiterez notre grange-séchoir nous vous dévoilerons l’art du séchage et du tri des herbes pour en préserver couleur, saveur et bienfaits.

Dégustation > La visite se conclura par une dégustation d’infusions issues de nos cultures.

Durée 1h30 de marche (avec dénivelé)

Prévoir chapeau, gourde et chaussures de randonnée

Gratuit, sur réservation .

Domaine de Pouzes

Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie +33 3 16 57 54 58 contact@pouzes.fr

English :

For the Journées Nationales de l?Agriculture, come and discover our family farm specializing in aromatic and medicinal plants (PPAM), through a unique forest hike.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Nationalen Tage der Landwirtschaft unseren Familienbauernhof, der auf aromatische und medizinische Pflanzen (PPAM) spezialisiert ist, auf einer einzigartigen Waldwanderung.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées Nationales de l’Agriculture, venite a scoprire la nostra azienda agricola familiare specializzata in piante aromatiche e medicinali (PPAM), attraverso una singolare passeggiata nel bosco.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Nacionales de la Agricultura, venga a descubrir nuestra explotación familiar especializada en plantas aromáticas y medicinales (PPAM), a través de un singular paseo por el bosque.

