JNS (Jeudi Non au Sida) Salle de La Cité Rennes Jeudi 29 janvier 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine
évènement/concert caritatif pour sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles et collecter des fonds pour la lutte contre le sida
Début : 2026-01-29T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-29T23:59:00.000+01:00
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine