JNSH – Journée Nationale du Sport et du Handicap, Devant le cinéma Pathé, Le Mans

JNSH – Journée Nationale du Sport et du Handicap Mercredi 18 mars, 09h30 Devant le cinéma Pathé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T09:30:00+01:00 – 2026-03-18T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T09:30:00+01:00 – 2026-03-18T18:00:00+01:00

Les Étincelles 72 participeront à la Journée Nationale du Sport et du Handicap, organisée Place des Jacobins au Mans, de 9h30 à 18h.

Cet événement met à l’honneur le sport inclusif et accessible à tous, en valorisant les pratiques adaptées et les initiatives locales favorisant la participation des personnes en situation de handicap.

Tout au long de la journée, le public pourra découvrir des stands, animations sportives, démonstrations et rencontres avec des acteurs du territoire engagés pour l’accessibilité et l’égalité des pratiques sportives.

La présence des Étincelles 72 s’inscrit dans leur engagement pour promouvoir l’inclusion sociale, l’activité physique accessible et le vivre-ensemble.

Devant le cinéma Pathé Place des jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lesetincelles72.fr »}]

AESTAPS