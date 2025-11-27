JO DAHAN & LE GONZO CLUB CESSONNAIS Saint-Brieuc
Début : 2025-11-27T18:00:00 – 2025-11-27T23:30:00
Fin : 2025-11-27T18:00:00 – 2025-11-27T23:30:00
Jo Dahan, ex-bassiste de la Mano Negra, reste une figure incontournable du rock alternatif français. Depuis la dissolution de son ancien groupe, il a exploré divers projets musicaux, co-composant pour Gaëtan Roussel et rejoignant des formations comme Les Wampas et Les Patrons.
Avec son second album « Injoignable » lancé en avril 2023, Dahan enflamme les scènes françaises aux côtés du Gonzo Club, où la synergie entre Joseph Cartigny (batterie) et Tommy Haullard (clavier) assure des performances live captivantes, mêlant habilement rock, électro et chanson française.
Concert précédé et suivi du Dj set Vendange Tardive.
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Chanson française Rock