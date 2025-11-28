Jo Dahan & le Gonzo Club Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Jo Dahan & le Gonzo Club

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 21:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Jo Dahan, ex-bassiste de la Mano Negra, reste une figure incontournable du rock alternatif français. Depuis la dissolution de son ancien groupe, il a exploré divers projets musicaux, co-composé le 1er album de Gaëtan Roussel (Ginger) et a joué comme guitariste dans le groupe les wampas pendant plusieurs années .

Un 1er album sorti chez because en 2014 et un second chez arsenic en avril 23.

Depuis, Dahan enflamme les scènes françaises aux côtés de Joseph Cartigny (batterie) et Tommy Haullard (clavier) et l’aventure continue sous le nom de JO DAHAN ET LE GONZO CLUB.

Ils assurent des performances live captivantes, mêlant habilement rock, électro tech et chanson française. .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 29 40

