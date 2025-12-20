Jo et le Salut des Krââvs Méliscènes, Saint-Pierre-Quiberon

Jo et le Salut des Krââvs Méliscènes

Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

> Saint-Pierre Quiberon Vendredi 13 mars 19h

Séances scolaires Saint-Pierre Quiberon vendredi 13 mars 14h30 I Sainte-Anne-d’Auray lundi 16 mars 10h I Camors mardi 17 mars 14h30

Marionnette musique manivelles

Dès 5 ans 55 min

Une aventure sensationnelle en marionnettes, musique et manivelles.

C’est l’histoire d’un petit être qui voulait qu’on le laisse tranquille, mais qui va peut-être changer le destin du monde.

Les Krââvs sèment la terreur.

Un jour, Rita, la Reine de Tout, oblige Jo à partir en mission auprès du roi des Krââvs, le terrible Biftannen 1er, pour leur ordonner d’arrêter de terroriser le Monde. Mais Jo refuse c’est beaucoup trop dangereux ! Oui mais… on ne dit pas non à Rita !

Jo va vivre une suite de péripéties haletantes et accomplir sa mission malgré lui. Mais cette réussite a un effet inattendu sur les personnages…

Rythmé par le jeu entre le comédien et la musicienne, surprenant pas ses astuces et mécanismes scéniques, le spectacle, très librement inspirée du Livre de Jonas, interroge les notions de pardon, d’injustice et d’autorité. .

Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

