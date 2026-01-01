Jo Guitare Voix Concert Bar Ô Dix Verres Vichy
Jo Guitare Voix Concert Bar Ô Dix Verres Vichy samedi 24 janvier 2026.
Jo Guitare Voix Concert
Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Jo, chanteur guitare et voix en acoustique. Des reprises cultes à sa sauce pour passer la soirée en bonne compagnie.
Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
Jo, singer with acoustic guitar and voice. His own take on cult covers makes for great company.
L’événement Jo Guitare Voix Concert Vichy a été mis à jour le 2026-01-13 par Vichy Destinations