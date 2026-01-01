Jo Guitare Voix Concert Bar Ô Dix Verres Vichy

Jo Guitare Voix Concert

Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Jo, chanteur guitare et voix en acoustique. Des reprises cultes à sa sauce pour passer la soirée en bonne compagnie.

Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com

English :

Jo, singer with acoustic guitar and voice. His own take on cult covers makes for great company.

