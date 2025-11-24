Jo Kaiat trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Jo Kaiat trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 24 novembre 2025.

Son odyssée débute avec le jazz, mais il enrichit rapidement son style en s’inspirant de compositeurs classiques et impressionnistes comme Stravinsky et Messiaen. Après avoir perfectionné son art à Paris et à New York, il part à la rencontre de ses racines en Israël, où il étudie la composition classique. Sa quête le mène ensuite en Afrique, notamment au Mali, où il s’imprègne des musiques locales. Sa musique reflète cette dualité et ces rencontres, mêlant harmonies occidentales et rythmes africains et indiens. Que ce soit avec son trio de Bamako ou celui de Delhi, Jo Kaiat tisse des dialogues musicaux où se rencontrent jazz, blues et musiques traditionnelles, créant des ponts entre les cultures et les instruments. Son piano devient ainsi le cœur battant d’une exploration sans fin, oscillant entre la vitalité africaine et le calme mystique de l’Inde.

Jo Kaiat : piano

Juan Villarroel : contrebasse

Theo Moutou : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions, jazz teinté d’Afrique et d’Orient — Né à Nice, le pianiste Jo Kaiat est un voyageur musical dont l’œuvre est un véritable métissage de cultures.

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

