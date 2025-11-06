Jo & Léo Place du Golhérez Auray

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray

Début : 2025-11-06 20:30:00

2025-11-06

Théâtre

Dès 11 ans

Tempête sous les sweats à capuche

Qu’on la renie ou la fantasme, l’adolescence reste l’âge où l’on se découvre le plus intensément. À travers un amour naissant entre deux jeunes femmes, Julie Ménard compose un récit d’apprentissage où la poésie peut être un refuge et un baiser, une issue.

Si Léo a un talent, c’est bien celui de ne pas se faire remarquer, de se fondre dans le décor morne du lycée. Mais quand Jo, tornade orageuse et solaire, déboule dans sa classe sans sommation, tous ses repères volent en éclats. Les deux vont se toiser, se tourner autour, se lier d’amitié et finalement se laisser gagner par leurs sentiments. Les premiers émois, les premiers frissons, les papillons dans le ventre, la tempête sous les sweats à ca­puche.

Avec beaucoup d’humanité, une écriture enlevée et une énergie en phase avec l’adolescence, le collectif l a c a v a l e se penche sur une histoire plus vieille que le monde. C’est à la naissance d’un amour que l’on assiste, avec ses premières fois et ses hésitations, ses élans et ses renoncements, ses frôlements et ses non-dits, ses fou-rires et ses désespoirs… et le séisme qui emporte les personnages touchés par la flèche. Y a-t-il plus bouleversante promesse que celle de tomber amoureux ? Au fait, Jo et Léo sont deux filles, qui pourrait penser que cela change quoi que ce soit ?

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne.

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

