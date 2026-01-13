JO Snowpark Snowpark Luz-Saint-Sauveur
Snowpark LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 09:00:00
fin : 2026-02-13 17:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Viens découvrir et tester les sports olympiques à Luz-Ardiden, comme les champions.
> Gratuit.
> Encadrement par un professionnel.
> Sous réserve des conditions météorologiques.
> Réservation nécessaire sur www.luz-ardiden.com .
Snowpark LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Come and discover Olympic sports at Luz-Ardiden, just like the champions.
L’événement JO Snowpark Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-13 par OT de Luz St Sauveur|CDT65