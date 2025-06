JO2PLAINP Lodève 13 août 2025 07:00

Hérault

JO2PLAINP sous l’avenue général de gaulle Lodève Hérault

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Artiste hip-hop aux sonorités métissées, Jo2Plainp se plaît à expérimenter les styles. Après plus de 10 ans de rap underground, l’artiste a, rime à rime, imprégné sa musique de rythmes d’ailleurs, inspiré par ses nombreux séjours en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Transmetteur de bonnes énergies agréé, sur scène, l’artiste offre un un véritable voyage festif et rassembleur qui n’oublie pas de remettre en question notre société. Fort de plus de 350 concerts, dont le Montreux Jazz Festival et la première partie d’Alpha Blondy au Casino de Paris, il revient avec son album « Syntonie » qui comprend de nombreux featuring d’horizons différents, dont Natty Jean (Danakil), Xuman, Defty, Kruh Mandioumori ou encore El Fanjo. .

