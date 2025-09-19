Joa sème ses graines Langeac

Joa sème ses graines Langeac vendredi 19 septembre 2025.

Joa sème ses graines

place de la halle Langeac Haute-Loire

Début : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19

Dans un élan optimiste Joa nous partage des chansons à textes qui nous amènent à nous questionner sur le monde que l’on veut créer.

place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

With an optimistic spirit, Joa shares lyrical songs that make us question the world we want to create.

German :

Mit einem optimistischen Elan teilt Joa mit uns Lieder mit Texten, die uns dazu bringen, die Welt, die wir erschaffen wollen, zu hinterfragen.

Italiano :

Con uno spirito ottimista, Joa condivide canzoni dai testi che ci fanno interrogare sul mondo che vogliamo creare.

Espanol :

Con un espíritu optimista, Joa comparte canciones líricas que nos hacen cuestionarnos el mundo que queremos crear.

