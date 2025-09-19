Joa sème ses graines Langeac
Joa sème ses graines Langeac vendredi 19 septembre 2025.
Joa sème ses graines
place de la halle Langeac Haute-Loire
Dans un élan optimiste Joa nous partage des chansons à textes qui nous amènent à nous questionner sur le monde que l’on veut créer.
place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
With an optimistic spirit, Joa shares lyrical songs that make us question the world we want to create.
German :
Mit einem optimistischen Elan teilt Joa mit uns Lieder mit Texten, die uns dazu bringen, die Welt, die wir erschaffen wollen, zu hinterfragen.
Italiano :
Con uno spirito ottimista, Joa condivide canzoni dai testi che ci fanno interrogare sul mondo che vogliamo creare.
Espanol :
Con un espíritu optimista, Joa comparte canciones líricas que nos hacen cuestionarnos el mundo que queremos crear.
