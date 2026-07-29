JOAN MIRО́ PROTESTATION LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOAN MIRО́ PROTESTATION

LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2026-10-02

Les abattoirs proposent un regard inédit sur l’un des plus grands artistes du XXᵉ siècle.

Réunissant près de 200 œuvres peintures, dessins, sculptures, tapisseries, costumes, films et photographies –, cette exposition vous dévoile un Joan Miró engagé, dont la création devient un véritable acte de résistance.

À travers un parcours chronologique, découvrez comment l’artiste n’a cessé de remettre en question les codes de la peinture, allant jusqu’à vouloir assassiner son propre médium en expérimentant de nouveaux matériaux, en brûlant ses toiles ou en collaborant avec des artistes, cinéastes et hommes de théâtre.

Dans le contexte de la guerre d’Espagne et de la dictature franquiste, son œuvre prend une dimension profondément politique, faisant de la protestation un moteur de création. Des célèbres séries engagées aux monumentales tapisseries réalisées avec Josep Royo, en passant par les costumes de la pièce Mori el Merma inspirée d’Ubu roi, l’exposition révèle un artiste libre, audacieux et profondément en prise avec son époque. Plongez dans l’univers d’un créateur qui a transformé l’art en un langage de contestation. 12 .

LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 51 10 60 lesabattoirs@lesabattoirs.org

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English :

Les abattoirs offers a unique perspective on one of the greatest artists of the 20th century.

L’événement JOAN MIRО́ PROTESTATION Toulouse a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE