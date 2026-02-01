JOAN MIRÓ, L’ARTISTE ET LA POÉSIE

14 Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Joan Miró a profondément marqué son époque en donnant vie à des personnages et symboles issus de ses rêves poétiques. À travers un ensemble d’œuvres majeures et inédites, plongez au cœur de son univers coloré et imaginaire. Découvrez ses techniques et inspirations lors de cette rencontre unique. Inscription obligatoire 10 places disponibles.

.

14 Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Joan Miró had a profound impact on his era, bringing to life characters and symbols from his poetic dreams. Through a collection of major new works, plunge into the heart of his colorful, imaginary universe. Discover his techniques and inspirations during this unique encounter. Registration required ? 10 places available.

L’événement JOAN MIRÓ, L’ARTISTE ET LA POÉSIE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-01-29 par OT DE PORT BARCARES