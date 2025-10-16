Joan Mitchell : tournesols et le cycle de la vie Musée d’arts de Nantes Nantes

Joan Mitchell : tournesols et le cycle de la vie Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site. Tout public

À l’occasion du centenaire de Joan Mitchell, le musée qui expose dans ses collections de nombreux ensembles de l’artiste, invite Mara Hoberman à célébrer cet anniversaire lors d’une conférence. Ce sont ses tournesols, plus encore que ses autres sujets qui selon la critique d’art, reflètent l’état physique (et mental) de l’artiste en même temps que celui de la fleur elle-même. Cette présentation illustrée explore donc l’évolution stylistique et conceptuelle de l’oeuvre de Joan Mitchell en s’attachant plus particulièrement aux Tournesols peints entre 1968–1992.par Mara Hoberman, critique d’artDurée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-evenementiel