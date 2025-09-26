Joanna Lévy – Chanson francaise Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes

Joanna Lévy – Chanson francaise Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 20:00 –

Gratuit : oui entrée libre et gratuite Tout public

Joanna Lévy – Chanson françaiseLaissez-vous emporter dans l’univers de Joanna Lévy à l’occasion de la sortie de son premier album « Avant de vous apercevoir ». Sur scène, elle est accompagnée par Étienne Arnoux. Leur complicité est palpable. Leurs sourires et leurs voix s’entremêlent et nous emportent dans leur univers poétique, profondément humain.https://joannalevymusique.wixsite.com/chansonfrancaisePiano/voix : Joanna Lévy | Guitare/voix : Étienne Arnoux | Paroles et musique : Joanna Lévy20h – Au Bouillon du Coin – Entrée libre et gratuit – Pour tous et toutesOuverture des portes à 19h30Café assocatif « Le Bouillon du Coin » – Lieu partagé et participatif géré et animé par les habitants du quartier Contrie Durantière à Nantes, quartier Ouest. Avec le soutient de la ville de Nantes et de la CAF.

Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Dervallières – Zola Nantes 44000