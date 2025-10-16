Joanne Dolly Caribbean Jazz Project / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB Paris

Joanne Dolly Caribbean Jazz Project / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB Paris jeudi 16 octobre 2025.

Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine :

19h30 & 21h30 / Joanne Dolly Caribbean Jazz Project

Joanne DOLLY, expressivité, honnêteté et élévation.

Chanteuse et contrebassiste de jazz martiniquaise, elle revient aujourd’hui avec un projet personnel alliant tradition et modernité !

Une grande mixité qui passe aisément des musiques traditionnelles afro-descendantes africaines/antillaises au Gospel et Jazz.

Sa musique est considérée telle une poésie de l’âme dans laquelle elle cherche le repos…

Alexis Valet / vibraphone

Carl-Henri Morisset / piano

Andy Berald-Catelo / batterie

Laurent Rina / tambour bèlè

Josiah Woodson / trompette

Charlotte Insenmann / flûte

Florence Baudin / poète

Joanne Dolly / contrebasse, voix

22h30 / Jam session animée par le Caribbean Jazz Project !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

Piano à queue et batterie sur place

Jam Session :

Ouverture des portes 22h30

PRÉVENTES LIMITÉES !

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

15 euros

Tout public.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

