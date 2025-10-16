Joanne Dolly Caribbean Jazz Project / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB Paris
Joanne Dolly Caribbean Jazz Project / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB Paris jeudi 16 octobre 2025.
Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine :
19h30 & 21h30 / Joanne Dolly Caribbean Jazz Project
Joanne DOLLY, expressivité, honnêteté et élévation.
Chanteuse et contrebassiste de jazz martiniquaise, elle revient aujourd’hui avec un projet personnel alliant tradition et modernité !
Une grande mixité qui passe aisément des musiques traditionnelles afro-descendantes africaines/antillaises au Gospel et Jazz.
Sa musique est considérée telle une poésie de l’âme dans laquelle elle cherche le repos…
Alexis Valet / vibraphone
Carl-Henri Morisset / piano
Andy Berald-Catelo / batterie
Laurent Rina / tambour bèlè
Josiah Woodson / trompette
Charlotte Insenmann / flûte
Florence Baudin / poète
Joanne Dolly / contrebasse, voix
22h30 / Jam session animée par le Caribbean Jazz Project !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
Piano à queue et batterie sur place
Jam Session :
Ouverture des portes 22h30
PRÉVENTES LIMITÉES !
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
Infos & privatisation :
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Le jeudi 16 octobre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
15 euros
Tout public.
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
