Joanne Dolly Caribbean Jazz Project / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB PARIS PARIS
Joanne Dolly Caribbean Jazz Project / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB PARIS PARIS jeudi 16 octobre 2025.
— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine
19h30 & 21h30
Joanne DOLLY, expressivité, honnêteté et élévation.
Chanteuse et contrebassiste de jazz martiniquaise, elle revient aujourd’hui avec un projet personnel alliant tradition et modernité !
Une grande mixité qui passe aisément des musiques traditionnelles afro-descendantes africaines/antillaises au Gospel et Jazz.
Sa musique est considérée telle une poésie de l’âme dans laquelle elle cherche le repos…
Alexis Valet / vibraphone
Carl-Henri Morisset / piano
Andy Berald-Catelo / batterie
Laurent Rina / tambour bèlè
Josiah Woodson / trompette
Charlotte Insenmann / flûte
Florence Baudin / poète
Joanne Dolly / contrebasse, voix
22h30
Jam session animée par le Caribbean Jazz Project !
JASS CLUB PARIS
Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, devenu squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Chanteuse et contrebassiste de jazz martiniquaise, elle revient aujourd’hui avec un projet personnel alliant tradition et modernité !
Le jeudi 16 octobre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
Tarifs en ligne : 12 à 19€
Tarifs sur place : 15 à 22€
Tarif jam session : 5€ sur place uniquement
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-16T22:00:00+02:00
fin : 2025-10-17T05:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T02:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Anciennement nommé Le Barbizon (changement de propriétaire)PARIS
https://jassclub.paris/ contact@jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris