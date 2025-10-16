Joanne Dolly Caribbean Jazz Project / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB PARIS PARIS

Joanne Dolly Caribbean Jazz Project / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB PARIS PARIS jeudi 16 octobre 2025.

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30 & 21h30

Joanne DOLLY, expressivité, honnêteté et élévation.

Chanteuse et contrebassiste de jazz martiniquaise, elle revient aujourd’hui avec un projet personnel alliant tradition et modernité !

Une grande mixité qui passe aisément des musiques traditionnelles afro-descendantes africaines/antillaises au Gospel et Jazz.

Sa musique est considérée telle une poésie de l’âme dans laquelle elle cherche le repos…

Alexis Valet / vibraphone

Carl-Henri Morisset / piano

Andy Berald-Catelo / batterie

Laurent Rina / tambour bèlè

Josiah Woodson / trompette

Charlotte Insenmann / flûte

Florence Baudin / poète

Joanne Dolly / contrebasse, voix

22h30

Jam session animée par le Caribbean Jazz Project !



JASS CLUB PARIS

Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, devenu squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

Tarifs en ligne : 12 à 19€

Tarifs sur place : 15 à 22€

Tarif jam session : 5€ sur place uniquement

Public adultes.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Anciennement nommé Le Barbizon (changement de propriétaire)PARIS

https://jassclub.paris/ contact@jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris