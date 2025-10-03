Joanne Dolly Quartet Le Baiser Salé Paris

Joanne Dolly Quartet Le Baiser Salé Paris jeudi 2 octobre 2025.

Joanne Dolly, c’est une boule d’énergie qui vient tout droit de Martinique et qui fait vibrer Paris avec sa voix, sa contrebasse et sa flûte. Élevée dans le gospel, le jazz et les musiques afro-caribéennes, elle balance un groove à la fois profond et libre, où chaque note sonne comme une déclaration. Installée à Paris, elle retourne les clubs avec un style bien à elle, puissant et sensible. Elle transforme chaque concert en expérience collective : une fête, un cri, une prière. Sur scène, c’est du feu : elle improvise, elle raconte, elle fait swinguer sa contrebasse comme si c’était une extension de sa voix. Inspirée par des grandes voix comme Carmen McRae, Sarah Vaughan ou Esperanza Spalding, elle trace pourtant sa propre route, entre poésie brute et énergie solaire. Elle a partagé la scène avec des musiciens comme Bernard Vidal, Benjamin Thiébault ou encore Bastien Rigolle, et s’inscrit dans une filiation où le jazz croise la soul et les rythmes caribéens. Joanne Dolly, c’est une présence qui électrise, un sourire qui embarque, et une musique qui claque droit au cœur.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 22h30 à 23h30

Le jeudi 02 octobre 2025

de 21h15 à 22h15

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h45 à 20h45

payant Set de 19h45 : 12 EUR

Set de 22H30 : 9 EUR

Set de 21h15 : 12 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

