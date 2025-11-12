Joanne Leighton – The Gathering Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Sur un « plateau-forêt » dix êtres humains forment une communauté dansante, poétique et joyeuse. Bercés par la pulsation de rythmes incessants et de chants d’un village lointain, ils fondent leurs pas dans la poésie universelle d’une forêt vivante. À travers un rituel partagé, images, sons, mouvements et présences se confondent dans une douce suspension entre ciel, vent, eau et terre. Comme dans un orchestre, chacun suit sa partition et tous s’unissent au diapason d’une harmonie collective, jusqu’à ravir le public dans leur univers sensoriel, où toute contradiction entre « nature » et « culture » est levée. Plus qu’un spectacle, une expérience hypnotique, où les danseurs deviennent paysage, dans un poème visuel très inspiré par l’écrivain américain H.D. Thoreau qui chante la beauté et la fragilité de notre planète.

Thomas Hahn

Un grand mouvement collectif au rythme galvanisant, une ode à la vie sur terre.

Du mercredi 12 novembre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h10

payant Tout public. Jusqu’à 2 ans.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

