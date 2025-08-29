JOAO Concert Indie Rock Shapers Club House de Marennes Marennes-Hiers-Brouage

JOAO Concert Indie Rock

Shapers Club House de Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-08-29 20:00:00

fin : 2025-08-29 23:50:00

2025-08-29

JOAO en live au Shapers Club House indie rock énergique et mélodies accrocheuses pour clôturer le mois d’août à Marennes. Concert à 20h dans une ambiance surf et conviviale.

Shapers Club House de Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

English : JOAO Indie Rock concert

JOAO live at the Shapers Club House: energetic indie rock and catchy melodies to close August in Marennes. Concert at 8pm in a friendly surf atmosphere.

German : JOAO Indie-Rock-Konzert

JOAO live im Shapers Club House: energiegeladener Indierock und eingängige Melodien, um den August in Marennes abzuschließen. Konzert um 20 Uhr in einer gemütlichen Surf-Atmosphäre.

Italiano :

JOAO live alla Shapers Club House: indie rock energico e melodie accattivanti per concludere il mese di agosto a Marennes. Concerto alle 20.00 in un’atmosfera surfistica e amichevole.

Espanol : JOAO Concierto de Indie Rock

JOAO en directo en el Shapers Club House: indie rock enérgico y melodías pegadizas para cerrar el mes de agosto en Marennes. Concierto a las 20:00 en un ambiente surfero y agradable.

L’événement JOAO Concert Indie Rock Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes