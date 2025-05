JOB BOWLING – TRANSPORT & LOGISTIQUE: atelier de préparation « convaincre en entretien d’embauche » – Agence RENNES SUD Saint-Grégoire, 17 juin 2025, Saint-Grégoire.

JOB BOWLING – TRANSPORT & LOGISTIQUE: atelier de préparation « convaincre en entretien d’embauche » Agence RENNES SUD Saint-Grégoire Mardi 17 juin, 09h00

Vous souhaitez travailler dans le secteur du transport voyageurs ou marchandises? Vous souhaitez travailler au sein d’un service exploitation ?Vous avez le projet de passer votre permis D ?Vous avez le permis PL ? SPL ? Nous vous proposons de participer à cet atelier afin de vous préparer à notre prochain événement « JOB BOWLING ». Venez rencontrer et échanger auprès d’entreprises du secteur du transport autour d’une partie de bowling le 19 juin.

– Présentation et conseils pour un entretien d’embauche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-17T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-17T17:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/445912

Agence RENNES SUD 35760 Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine