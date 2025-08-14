Job Café avec Efy Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Job Café avec Efy

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

2025-11-06 10:45:00

2025-11-20 11:45:00

2025-11-06 2025-11-20

Job Café avec Efy aux Ateliers de la Bruyère avec au programme, recherche d’offres d’emploi. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Job Café with Efy at Ateliers de la Bruyère, featuring job search. Limited places available with membership. Registration required.

German :

Job Café mit Efy in den Ateliers de la Bruyère, auf dem Programm steht die Suche nach Stellenangeboten. Begrenzte Plätze auf Mitgliedschaft. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Job Café con Efy presso gli Ateliers de la Bruyère, con un programma di ricerca di lavoro. Posti limitati disponibili con l’iscrizione. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Job Café con Efy en Ateliers de la Bruyère, con un programa de búsqueda de empleo. Plazas limitadas con inscripción. Inscripción obligatoria.

