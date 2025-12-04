Job Café avec Efy Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Job Café avec Efy

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 10:45:00

fin : 2025-12-04 11:45:00

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-18

Job Café avec Efy aux Ateliers de la Bruyère avec au programme, recherche d’offres d’emploi. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Job Café with Efy at Ateliers de la Bruyère, featuring job search. Limited places available with membership. Registration required.

L’événement Job Café avec Efy Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier