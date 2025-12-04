Job Café avec Efy Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Job Café avec Efy Les Ateliers de la Bruyère Langeac jeudi 4 décembre 2025.
Job Café avec Efy
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Début : 2025-12-04 10:45:00
fin : 2025-12-04 11:45:00
2025-12-04 2025-12-18
Job Café avec Efy aux Ateliers de la Bruyère avec au programme, recherche d’offres d’emploi. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
English :
Job Café with Efy at Ateliers de la Bruyère, featuring job search. Limited places available with membership. Registration required.
L’événement Job Café avec Efy Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier