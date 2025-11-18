Job Dating 50 : Boostez Votre Carrière Avec Des Entreprises Locales ! Saint-Paul-de-Jarrat – Agence PAMIERS Montgailhard

Job Dating 50 : Boostez Votre Carrière Avec Des Entreprises Locales ! Mardi 18 novembre, 14h30 Saint-Paul-de-Jarrat – Agence PAMIERS Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T17:00:00

Fin : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T17:00:00

Participez à notre Job Dating 50, un événement dédié aux personnes de plus de 50 ans en recherche d’emploi.

Cet événement est une opportunité unique de rencontrer des entreprises de l’ensemble du département et de découvrir les offres d’emploi disponibles. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou à la recherche de nouvelles opportunités, ce job dating est fait pour vous. Venez échanger directement avec les recruteurs, présentez vos compétences et votre expérience, et maximisez vos chanc

Saint-Paul-de-Jarrat – Agence PAMIERS 09000 Saint-Paul-de-Jarrat Montgailhard 09330 Ariège Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/505454 »}]

Participez à notre Job Dating 50, un événement dédié aux personnes de plus de 50 ans en recherche d’emploi. La semaine de l’industrie Mobilisation 50 ans et plus