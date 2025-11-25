JOB DATING avec l’agence de travail temporaire LIP INTERIM – INDUSTRIE Agence LORIENT MARINE Lorient

JOB DATING avec l’agence de travail temporaire LIP INTERIM – INDUSTRIE Mardi 25 novembre, 12h00 Agence LORIENT MARINE Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T12:00:00+01:00 – 2025-11-25T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-25T12:00:00+01:00 – 2025-11-25T14:30:00+01:00

Les chargées de recrutement de LIP INTERIM seront présentes pour vous recevoir et échanger avec vous sur les différents postes à pourvoir. – Mécanicien / Mécanicienne – Monteur / Monteuse de gaines – Technicien / Technicienne de maintenance Evénement sur inscription via le lien M2E et qui a lieu au sein de l’agence France Travail de Lorient Marine à 14H.

Agence LORIENT MARINE 56100 Lorient Lorient 56100 Kervénanec Morbihan Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525120 »}]

Les chargées de recrutement de LIP INTERIM seront présentes pour vous recevoir et échanger avec vous sur les différents postes à pourvoir. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie