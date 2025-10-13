JOB DATING « Cap Handicook » avec Cap emploi et France Travail Agence RENNES CENTRE Rennes

Vous êtes en situation de handicap ?Vous avez envie de travailler dans l’hôtellerie- restauration ?Profitez du concours culinaire « Cap Handicook » pour rencontrer des employeurs qui recrutent !6 entreprises seront présentes pour échanger avec vous lors d’entretiens rapides.Des postes à pourvoir avec et sans expérience :- Commis de cuisine, – Vendeur préparateur, – Serveur, – Barman, – Cuisinier, – Plongeur, – Employé polyvalent de restaurationLieu :École FERRANDI – Campus de Rennes2 Avenue de la Préfecture à RennesAccessibilité PMR

Début : 2025-10-13T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-13T12:30:00.000+02:00

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine