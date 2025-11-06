*** Job Dating – DASSAULT AVIATION Recrute : Venez découvrir les nombreuses opportunités de postes en CDD et CDI *** Annecy – Agence MEYTHET Annecy

*** Job Dating – DASSAULT AVIATION Recrute : Venez découvrir les nombreuses opportunités de postes en CDD et CDI *** Annecy – Agence MEYTHET Annecy jeudi 6 novembre 2025.

*** Job Dating – DASSAULT AVIATION Recrute : Venez découvrir les nombreuses opportunités de postes en CDD et CDI *** Jeudi 6 novembre, 08h00 Annecy – Agence MEYTHET Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:30:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:30:00

Constructeur r aéronautique emblématique basé en Haute‑Savoie, Dassault Aviation situé à Argonay, recrute de nombreux postes en CDD et CDI. DASSAULT vous propose de venir découvrir toutes ces opportunités et de rencontrer les recruteurs pour un premier échange.

Accueil des participants à 9h00 – Présentation de l’entreprise DASSAULT Aviation – Présentation des postes ouverts – Temps d’échange avec les collaborateurs de DASSAULT et entretien individuel si besoin.

Annecy – Agence MEYTHET 74960 Annecy Annecy 74960 Meythet Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/516001 »}]

Constructeur r aéronautique emblématique basé en Haute‑Savoie, Dassault Aviation situé à Argonay, recrute de nombreux postes en CDD et CDI. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution