Job Dating de la MFR

12 Boulevard Clémenceau Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Venez nombreux découvrir la MFR de Miramont lors d’un Job Dating s. Une occasion pour en apprendre plus sur le monde du travail en alternance, venez échanger et écouter des témoignages autant d’apprenti que d’employeur. Il y aura aussi un atelier de préparations d’entretiens et de persona marketing

Venez nombreux découvrir la MFR de Miramont lors d’un Job Dating s. Une occasion pour en apprendre plus sur le monde du travail en alternance, venez échanger et écouter des témoignages autant d’apprenti que d’employeur. Il y aura aussi un atelier de préparations d’entretiens et de persona marketing. .

12 Boulevard Clémenceau Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 21 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Job Dating de la MFR

Come and discover the MFR de Miramont during a Job Dating event. It’s an opportunity to learn more about the world of work-linked training, exchange ideas and listen to testimonials from apprentices and employers alike. There will also be an interview preparation and persona marketing workshop

L’événement Job Dating de la MFR Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-03-14 par OT du Pays de Lauzun