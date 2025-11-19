Job dating de l’intérim Le Puy-en-Velay – Agence LE PUY EN VELAY Le Puy-en-Velay

Job dating de l’intérim Mercredi 19 novembre, 14h30 Le Puy-en-Velay – Agence LE PUY EN VELAY Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:30:00 – 2025-11-19T15:30:00

Fin : 2025-11-19T14:30:00 – 2025-11-19T15:30:00

Vous souhaitez travailler en Intérim, dans l’Industrie, le BTP, Hôtellerie Restauration ou bien dans tout autre secteur ? Ce job dating de l’Intérim est fait pour vous ! Toutes les agences d’Intérim du bassin du Puy-en-Velay seront présentes dans les locaux de l’agence France Travail du Puy. Soyez efficace dans votre recherche d’emploi : en un seul après-midi, vous pouvez toutes les rencontrer. Venez avec au moins une dizaine de CV à jour : elles vous recevront en entretiens individuels

