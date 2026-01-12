Job dating des emplois saisonniers Domaine des loges Parthenay
Job dating des emplois saisonniers Domaine des loges Parthenay vendredi 20 février 2026.
Job dating des emplois saisonniers
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Vous cherchez un job d’été ? un emploi saisonnier ?
La Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine organise une édition spéciale pour les 22 ans du Job Dating emplois saisonniers !
Des entreprises vous y attendent avec des offres dans tous les domaines.
Apporte ton CV et prépare-toi à décrocher un emploi !
Que tu sois étudiant(e), en reconversion ou à la recherche d’une expérience, c’est l’occasion parfaite de trouver un job qui te correspond ! .
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 23 46
