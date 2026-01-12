Job dating des emplois saisonniers Domaine des loges Parthenay

Job dating des emplois saisonniers

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-02-20

Vous cherchez un job d’été ? un emploi saisonnier ?

La Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine organise une édition spéciale pour les 22 ans du Job Dating emplois saisonniers !

Des entreprises vous y attendent avec des offres dans tous les domaines.

Apporte ton CV et prépare-toi à décrocher un emploi !

Que tu sois étudiant(e), en reconversion ou à la recherche d’une expérience, c’est l’occasion parfaite de trouver un job qui te correspond ! .

English : Job dating des emplois saisonniers

