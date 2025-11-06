Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JOB DATING des Métiers de la Propreté et de l’Hygiène Agence Nanterre Nanterre jeudi 6 novembre 2025.

JOB DATING des Métiers de la Propreté et de l’Hygiène Jeudi 6 novembre, 09h00 Agence Nanterre Hauts-de-Seine

Vous recherchez un poste dans les métiers de la Propreté et de l’Hygiène ? Venez à la rencontre des entreprises à la recherche de leurs futurs talents, échanger avec des professionnels du secteur et découvrir les métiers de la propreté. Exemples de postes proposés : – Agent de nettoyage (H/F) – Femme de chambre / Valet – Gouvernant d’Hôtel (H/F) – Laveur de vitres (H/F) – Chef de secteur tertiaire (H/F) – Chef de site (H/F) – Responsable d’exploitation (H/F) Entreprises présentes : l’Oiseau Blan

Agence Nanterre 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/527156 »}]
