JOB DATING des Métiers de la Propreté et de l’Hygiène Agence Nanterre Nanterre

JOB DATING des Métiers de la Propreté et de l’Hygiène Jeudi 6 novembre, 09h00 Agence Nanterre Hauts-de-Seine

Début : 2025-11-06T09:00:00+01:00 – 2025-11-06T13:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T09:00:00+01:00 – 2025-11-06T13:00:00+01:00

Vous recherchez un poste dans les métiers de la Propreté et de l’Hygiène ? Venez à la rencontre des entreprises à la recherche de leurs futurs talents, échanger avec des professionnels du secteur et découvrir les métiers de la propreté. Exemples de postes proposés : – Agent de nettoyage (H/F) – Femme de chambre / Valet – Gouvernant d’Hôtel (H/F) – Laveur de vitres (H/F) – Chef de secteur tertiaire (H/F) – Chef de site (H/F) – Responsable d’exploitation (H/F) Entreprises présentes : l’Oiseau Blan

Agence Nanterre 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Ile-de-France

