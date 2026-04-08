Job Dating des métiers de l’Armée de l’air – Base aérienne 113, Base Aérienne 113, Saint-Dizier

Job Dating des métiers de l’Armée de l’air – Base aérienne 113 Mercredi 8 avril, 09h45, 13h45 Base Aérienne 113 Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T09:45:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T13:45:00+02:00 – 2026-04-08T16:00:00+02:00

La Base aérienne 113 de Saint-Dizier organise un job dating dédié à la découverte des métiers de l’Armée de l’air et de l’espace.

Plus de 10 stands métiers seront animés par des aviateurs pour présenter les différentes opportunités professionnelles : mécanicien, gestionnaire RH, contrôleur aérien, fusiliers-commandos, maître-chien, pompiers de l’air, et bien d’autres.

Cet événement permet aux jeunes de rencontrer directement des professionnels, d’échanger sur les parcours et de découvrir les carrières possibles au sein de l’armée.

Base Aérienne 113 Route de Moëslains, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/inscriptions-job-dating-base-aerienne-113-2026 »}]

Découvre les métiers de l’Armée de l’air et de l’espace lors d’un job dating avec plus de 10 stands animés par des professionnels à la BA 113.