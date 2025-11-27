Job Dating des métiers du tourisme La Halle aux Grains Toucy

Job Dating des métiers du tourisme

Puisaye Tourisme, en partenariat avec la filière tourisme du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, organisent la 3ème édition du Job Dating le mercredi 28 janvier à la Halle aux Grains à Toucy. Vous êtes à la recherche d’un emploi (CDD, CDI, d’un stage, d’un contrat d’alternance ou d’apprentissage ? Les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et du loisirs recrutent ! Venez à la rencontre d’entreprises touristiques du territoire de Puisaye-Forterre dans une atmosphère conviviale et propice aux échanges fructueux. Professionnels ? Assistez au cycle de 2 conférences, animées par des experts du tourisme. .

La Halle aux Grains 7 rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 15 66 responsablepromotion@puisaye-tourisme.fr

