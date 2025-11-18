Job Dating Emploi Handicap – Spécial Industrie Villeneuve-d’Ascq – Agence VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Vous recherchez un emploi dans le secteur de l’Industrie ? Venez rencontrer des professionnels pour HANDI’scuter ! Une matinée dédiée à la rencontre entre entreprises du secteur de l’Industrie et demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi. L’objectif : favoriser des échanges de qualité dans un cadre bienveillant et adapté.

Villeneuve-d’Ascq – Agence VILLENEUVE D’ASCQ 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520179 »}]

